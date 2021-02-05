YPG/PKK, Deyrizor'da çocuğuyla alıkonulan babaya böbreğinin biri çalışamaz hale gelene kadar işkence yaptı

AA 05 Şubat 2021 Cuma 09:54 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 10:02

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinin doğu kırsalında işgal ettiği Tayyane beldesinde 45 yaşındaki Hammade Ali ve 14 yaşındaki oğlu Saad Ali'yi motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla alıkoydu.

Beldede motosiklet hırsızlığına karışanların YPG/PKK'lı teröristlerinden olması nedeniyle örgüt suçu, baba ve oğluna yıktı.

Alıkonulan baba ve oğlu, YPG/PKK'nın işgalindeki Ömer Petrol sahasında tutuldukları merkezde 4 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldı.

İşkencelere dayanamayarak fenalaşan baba, bir böbreğinin çalışamaz hale gelmesi üzerine oğluyla birlikte serbest bırakıldı.

AA, YPG/PKK'lı teröristlerce alıkonulan baba Hammade Ali'nin sırtındaki darp ve işkence izlerini gösteren fotoğraf karelerine ulaştı.