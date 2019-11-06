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''YPG/PKK güvenli bölgeden çekildi''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü YPG/PKK’nın güçlerin Suriye’nin kuzeyinde sınırdan 30 kilometrelik alanının dışına çıkarak güvenli bölgeyi terk ettiğini duyurdu.

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Başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Soçi’de yapılan mutabakatın yerine getirildiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Askerlerimiz, YPG/PKK’nın çıkarıldığı Suriye-Türkiye sınırından itibaren 30 kilometrelik alanda yakın koordinasyon içinde çalışıyor” dedi. Rus askeri polisinin Türk tarafıyla 10 kilometre ortak devriye gerçekleştirdiğini de kaydeden Lavrov, Rus-Türk mutabakatında gizli ajandalar aramak için bir gerekçe bulunmadığını ifade etti. “Putin ile Erdoğan arasında yapılan müzakereler sırasında Türkiye’yle yaptığımız mutabakatta gizli ajandalar aramak için bir gerekçe görmüyorum. Yapılan mutabakat son derece açık ve mutabakatın tüm hükümleri yerine getiriliyor” diyen Rus Bakan, Moskova’nın Suriye’nin kuzeyine ilişkin Washington’la mutabakat yapma olasılığının bulunmadığını dile getirdi. 

 

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