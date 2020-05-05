AA 05 Mayıs 2020 Salı 15:15 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 15:29

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Aralık 2019'da ABD, Rusya ve Fransa ara buluculuğunda bazı noktalarda anlaşan ENKS ile terör örgütü YPG/PKK arasındaki görüşmeler, ABD'nin baskılarıyla tekrar başladı.

YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde yaklaşık bir aydır süren müzakereler, YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin belirlediği heyetler arasında gerçekleşiyor.

Aralık 2019'daki anlaşmanın ardından YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde ENKS'nin çalışma ofislerini açması, alıkonulan ENKS üyelerinin serbest bırakılması ve bölgede özgürce dolaşma şartları kısmen yerine getirildi.

YPG/PKK ve ENKS arasında yapılan görüşmelerde, atamayı esas alan yönetim kurulması noktasına gelindiği ancak henüz bir sonuca varılmadığı öğrenildi.

Söz konusu yönetimin mali ve siyasi yönlerinde büyük oranda anlaşma sağlandığını ifade eden kaynaklar, şimdiye kadar çözülmeyen tek sorunun ise ENKS'nin Kuzey Irak'ta beklettiği peşmergelerin bölgeye dönüşü ve üstleneceği görev olduğunu kaydetti.

- Fransa yine devrede

YPG/PKK'yı meşrulaştırmak için çöpçatanlık görevini üstlenen Fransa, taraflar arasındaki müzakereleri başında beri takip ederek, süreci destekliyor.

ENKS'nin Irak'ta beklettiği peşmergelerin YPG/PKK işgalindeki bölgeye dönüşü konusunda tarafların anlaşması için Fransız yetkililer yoğun çaba harcıyor.



Fransız yetkililer, dün Haseke'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki Rümeylan ilçesinde bir kültür merkezinde bölgedeki tüm siyasi oluşumların temsilcileriyle bir araya geldi.

YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyini işgal ettikten sonra muhalif ENKS üyelerinin faaliyetlerini engellemiş, silahlı unsurlarını tasfiye ettirmiş ve siyasi mensuplarının birçoğunu tutuklamıştı. Terör örgütü, ENKS ofislerine de kilit vurmuştu.

ENKS ve YPG/PKK'lı teröristler, ABD, Rusya ve Fransa ara buluculuğunda Aralık 2019'da, YPG/PKK işgalindeki bölgelerde örgütün daha önce kapattığı ENKS ofislerinin yeniden açılması, ENKS üyelerinin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

ENKS, Mesut Barzani liderliğindeki KDP'ye yakınlığıyla biliniyor.