'YPG/PKK, Suriye'de kontrol ettiği bölgeleri polis devleti anlayışıyla yönetiyor'

ABD’nin önde gelen haber sitesi The Intercept’te yayımlanan, kıdemli gazeteci Roy Gutman imzalı “Suriye'de Kürt savaşçılar Trump'ın geri çekilmesi ve kendi hatalarının mirasıyla karşı karşıya” başlıklı makalede “ABD, PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına güvenerek, bu milisleri silah zoruyla gençleri askere almaya ve Arap-Kürt arasındaki etnik gerilimi tekrar canlandırmaya itti. PKK, Amerikalıların gittiğini gördüğü için üzgün olabilir ama pek çok Arap üzgün değil.” ifadelerini kullandı.

Pazarda alışveriş yaparken terör örgütü YPG/PKK militanları tarafından kaçırılarak zorla silah altına alınan Suriyeli Yezidi Khalil’in hikayesiyle başlayan makalede, Khalil’in 6 hafta süren bir eğitim kampına alındığı ve kampta teröristbaşı Öcalan’ın çalışmaları dahil ideolojik endoktrinasyona tabi tutulduğu belirtildi. Mayıs ayında sona eren kampın ardından, terör örgütü DEAŞ’la savaşması için Deyrizor cephesinde görevlendirilen Khalil, bunun yerine kız kardeşi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına kaçabilmeyi başardı.

Gutman, bu yaşananların Suriye’nin günlük gerçeği olduğunun altını çizerek, “Bu yaşananlar; ABD ordusunun, politikacıların ve uzmanlarının Suriye'de bulabilecekleri en yetenekli ve güvenilir ortak olarak rağbet gösterdikleri güçlerin günlük realitesi” ifadelerini kullandı.

“YPG/PKK kontrolündeki bölgeleri polis devleti anlayışıyla yönetiyor”

YPG'nin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın terörist ilan ettiği bir grup tarafından yönetildiğini vurgulayan Gutman, YPG’nin gençleri silah zoruyla silah altına aldığını ve “ABD değerlerine tamamen aykırı olarak” işgali altında tuttuğu bölgeleri polis-devleti anlayışıyla yönettiğini belirtti.

ABD’nin Suriye’deki birliklerini çekmesinin ardından YPG/PKK’nın en büyük düşmanının Suriyeli Araplar olabileceğini belirten Gutman, “Daha büyük düşman, Kürt militanların kendilerine patronluk taslaması zorlarına giden Suriyeli Araplar olacaktır” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Kürtler mini totaliter bir devlet yönetiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin kendisine, Kürtlerin Suriye’de eleştiriye izin verilmeyen “mini totaliter bir devlet” yönettiğini söylediğini belirten Gutman, ABD ordusunun, Suriye’deki müttefiğinin PKK değil Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olduğunu iddia ederek PKK’nın uygulamalarını tartışmayı reddettiğini vurguladı. Gutman sözlerine şöyle devam etti:

“Genel sonucum çok açık: ABD, PKK'ya ve Suriye'deki uzantılarına güvenerek, bu milisleri silah zoruyla gençleri askere almaya ve Arap-Kürt arasındaki etnik gerilimi tekrar canlandırmaya itti. PKK, Amerikalıların gittiğini gördüğü için üzgün olabilir ama pek çok Arap üzgün değil"