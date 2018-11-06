YPG/PKK terörüne Amerikan güvencesi! 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçen hafta Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn El Arab ve Tel Abyad’a top atışıyla hedef almasının ardından bölgeye asker sevk ederek taşeronuna kalkan olan Pentagon, sınırda gerçekleştirdiği devriyeleri ilk kez resmi ağızdan doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), teröristleri koruma girişiminin ‘güvence devriyesi’ olduğunu duyurdu. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, “Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG’li ortaklarımızla Suriye’nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı” dedi.

YPG’YLE YOLA DEVAM

YPG yerine teröristlerin paravan örgütü SDG’yi işaret eden Manning, “Bu devriyeler bize, SDG’li ortaklarımıza ve Türkiye’ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır” diye konuştu. Öte yandan, ABD’nin temmuz-eylül ayları arasında Suriye’deki askeri faaliyetlerine ilişkin raporunu yayımlayan Pentagon Teftiş Kurulu, Münbiç yol haritası kapsamında hem Türkiye hem de terör ortağı YPG ile çalıştıklarını ifade etti. Raporda, “Yol haritası henüz tamamlanmadı ancak şu ana kadar ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme ve aynı zamanda YPG ile çalışmaya devam etme hedefini sağladığı görünüyor” denildi.