YPG/PKK terörüne Amerikan güvencesi!
Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda YPG/PKK mevzilerini vurmasının ardından bölgeye asker sevk eden Pentagon, terör örgütünü korumak için devriyelere başladığını itiraf etti. Pentagon sözcüsü Albay Manning, ABD kuvvetlerinin YPG’yle sınır teftişini ‘güvence devriyesi’ olarak tanımladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) geçen hafta Suriye’de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn El Arab ve Tel Abyad’a top atışıyla hedef almasının ardından bölgeye asker sevk ederek taşeronuna kalkan olan Pentagon, sınırda gerçekleştirdiği devriyeleri ilk kez resmi ağızdan doğruladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), teröristleri koruma girişiminin ‘güvence devriyesi’ olduğunu duyurdu. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, “Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG’li ortaklarımızla Suriye’nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı” dedi.
YPG’YLE YOLA DEVAM
YPG yerine teröristlerin paravan örgütü SDG’yi işaret eden Manning, “Bu devriyeler bize, SDG’li ortaklarımıza ve Türkiye’ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır” diye konuştu. Öte yandan, ABD’nin temmuz-eylül ayları arasında Suriye’deki askeri faaliyetlerine ilişkin raporunu yayımlayan Pentagon Teftiş Kurulu, Münbiç yol haritası kapsamında hem Türkiye hem de terör ortağı YPG ile çalıştıklarını ifade etti. Raporda, “Yol haritası henüz tamamlanmadı ancak şu ana kadar ABD’nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirme ve aynı zamanda YPG ile çalışmaya devam etme hedefini sağladığı görünüyor” denildi.
Münbiç’te tırlara PYD haracı
Terör örgütü PKK/PYD’nin Münbiç’i neden terk etmediği, elde ettiği büyük gelirle gözler önüne serildi. Terör örgütünün kontrolünde bulunan Münbiç’te tır ve kamyonlar için oluşturulan kapı İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenirken, Deyr ez-Zor ve Rakka’dan akaryakıt getiren araçlardan sözde vergi adı altında haraç kesildiği ortaya çıktı. İHA’nın haberinde bir TIR’dan geçiş için yaklaşık 300 TL para alındığı kaydedildi. Terör örgütünün hem sattığı yakıttan gelir elde eden örgüt hem de bu geçiş kapısından yüksek gelir elde ettiği belirtiliyor. Para vermeyen tırlar örgüt tarafından günlerce kapıda bekletilebiliyor.
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