İSTANBUL 2°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2021 Pazartesi / 4 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9632
  • EURO
    8,461
  • ALTIN
    407.413
  • BIST100
    1562.49
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • YPG/PKK'lı teröristler, Bab'daki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı
Dünya

YPG/PKK'lı teröristler, Bab'daki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristler, El Bab'daki sivilleri havan topuyla hedef aldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 20:07 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 20:28
ABONE OL

Suriye'nin Münbiç ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın, Bab ilçesine bağlı Um Adese ve Sükkeriyye köylerine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil öldü, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK işgalinde tuttuğu Münbiç'ten, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab'ın doğusundaki Um Adese ve Sükkeriyye köylerine, havan topu saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda, Um Adese'de ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın 8 Şubat'ta da Bab ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısı sonucu 3'ü çocuk 9 sivil yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.