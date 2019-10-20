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YPG/PKK'lı teröristler Rasulayn'dan Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kaçıyor

Türkiye, ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lıların Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla Rasulayn'ı terk etmelerine izin veriyor.

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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı'nda Rasulayn'da sıkıştırıp kuşatmaya aldığı YPG/PKK'lıların, ABD ile olan mutabakat çerçevesinde Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk etmelerine müsaade ediyor.
 
Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.
AA'nın Rasulayn'daki muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Kızılhaç ambulansları ve bazı sivil araçlarla örgütün yaralı teröristleri tahliye edilmeye başlandı.
 
Kızılhaç'a ait onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye'nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü.
 
Gün içinde yine onlarca Kızılhaç ambulansı ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Rasulayn'a giriş çıkış yaptı.
 
Böylece Türkiye, ABD'yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi.
 
SİVİLLER ZATEN ÇIKMIŞTI
 
Rasulayn'daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisinde geçici olarak barınmaya başlamıştı. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti.
 
Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke'ye göç ettiğini bizzat duyurmuştu.
 
Yaklaşık bin YPG/PKK'lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn'da şu an sivil nüfus barınmıyor.   Buna karşın örgüt, Rasulayn'da sivil nüfus bulunduğunu iddia ederek Türkiye'yi halkın tahliye edilmesini engellemekle suçluyor. 
 
Ancak AA'nın elde ettiği görüntülerde, onlarca ambulanstan oluşan konvoyun herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan ilçeye giriş çıkış yaptığı açık şekilde görülüyor.
 
Öte yandan, genel olarak sivil nüfus tahliyelerinde camları örtülmemiş, içleri görünebilen otobüsler kullanıldığı biliniyor. Suriye iç savaşı boyunca bu şekilde pek çok örnek görülmüştü.
 
Milli Savunma Bakanlığı, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, TSK'nın PKK/YPG'li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiğini, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların ABD'li muhataplarla koordine edildiğini açıklamıştı.
 
Bakanlık, bu kapsamda yaklaşık 55 araçlık bir konvoyun Rasulayn’a giriş yaptığını ve 86 araçlık bir konvoyun Tel Tamir istikametinde çıktığını duyurmuştu.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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