29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,785
  • 6,3336
  • 284.189
  • 98284.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

YPG/PKK’lı silahlı teröristler sınırda görüntülendi

Türkiye ile ABD'nin Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmaları devam ederken, YPG'li silahlı teröristler Türkiye sınırında görüntülendi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde kurulan Müşterek Harekat Merkezinde, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türk ve ABD askerlerini taşıyan helikopterler havadan sınırda devriye uçuşları yaparken karadan ise sınır hattında incelemeler sürüyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde içerisinde askeri yetkililerin bulunduğu araçlar sınır hattında inceleme yaptı. 
 
 
SİLAHLI TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ 
 
Eski ve yeni gümrük kapılarının olduğu bölgede inceleme yapan yetkililer 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geri dönerken, sınırın diğer tarafında ise YPG’li teröristler kameralara yakalandı. Silahlı teröristler Suriye rejimine ait gümrük bölgesinde görüntülenirken, teröristlerden birinin keskin nişancı silahı kanas olarak bilinen dragunov taşıması dikkat çekti. 

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Bıçaklı cani ilkokula daldı, çok sayıda çocuğu katletti

Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

Batman'daki vahşette 'kan parası' detayı

Kardeşi konuştu: Parayı alamayınca şikayetçi oldu

Kardeşi konuştu: Parayı alamayınca şikayetçi oldu

Diagne para kazandırıp gitti

Diagne para kazandırıp gitti

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

Hacire Anne örnek oldu! O da oğlu için eylem başlattı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

İstanbul’da her gün zam: Şimdi de İSPARK yalanı

Teslim olan kadın teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Teslim olan kadın teröristler PKK'nın iç yüzünü anlattı

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Minik Eymen’in kız kardeşi...

Yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Minik Eymen’in kız kardeşi...
 

POPÜLER HABERLER

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Devasa 'bebek Trump' balonu yine ortaya çıktı

Devasa 'bebek Trump' balonu yine ortaya çıktı

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

Kaçkar Dağları'nın eteklerinde: Turistler akın ediyor

İşte doğanın mükemmel hali! Birbirinden ilginç şeffaf canlılar...

İşte doğanın mükemmel hali! Birbirinden ilginç şeffaf canlılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA