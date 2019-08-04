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YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO mevzilerine saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ile Bab ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin cephe hatlarına sızma girişimi üzerine yaşanan çatışmalarda 3 ÖSO mensubu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Bab ilçesinin Abla köyünden ÖSO cephe hattına sızmaya çalıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ile ÖSO mensupları arasında Azez'in güneyindeki Kelecebrin, Mare ilçesinin batısındaki Şeyh İsa ve Bab ilçesinin batısındaki Abla Hazvan ve Dikmetaş noktalarında gece boyunca uzun namlulu silahlarla şiddetli çatışmalar yaşandı.

Terör örgütünün sızma girişimini püskürten ÖSO mensuplarından 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü de yaralandı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

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