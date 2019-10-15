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YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensuplarını serbest bıraktı

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'lıların, kamplarında tuttukları DEAŞ mensubu 10 kadını serbest bıraktığı bildirildi.

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Le Parisien gazetesinin iki muhabirinin, sahada yaptığı çalışmaya dayanan haberine göre, Rakka'ya 50 kilometre mesafede bulunan bir kampta, YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ mensubu 10 Fransız kadını, 25 çocuğuyla birlikte serbest bıraktı.
 
Haberde ifadelerine yer verilen ve serbest bırakılan kadınlardan birinin "Kürtler (YPG/PKK'lılar) bize birden 'çıkın buradan dediler'. Hiçbir şey anlamadık. Sonra hepsi gitti ve siviller kaldı." ifadesini kullandı.
 
Bir diğer serbest bırakılan kadının ise "Siviller bize şu an yardım ediyor, Fransa bizi kabul etmiyor. Kürtler (YPG/PKK'lılar) bizi Beşşar Esed rejimine teslim etmek istiyor. Yardım bekliyoruz." dediği kaydedildi.
 
Haberde, terör örgütü YPG/PKK'lıların farklı kamplarında yüzlerce Fransız ailenin tutulduğu belirtildi.

Sabır zorlayan hadsiz sunucuya Prof. Dr. Gülnur Aybet´ten tokat gibi yanıtlar!

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