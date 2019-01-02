Trump: YPG/PKK'nın Suriye'de İran'a petrol satmasından rahatsızız
ABD Başkanı Trump, YPG/PKK'nın Suriye'de İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını söyledi.
- AA
ABD Başkanı Donald Trump, YPG/PKK'nın Suriye'de İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını ifade etti.
Trump "Kürtleri korumak istiyoruz ama Suriye'de kalmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.
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