YPG/PKK’ya isyan eden Araplara ABD ordusu müdahale etti! Helikopterli katliam!

TERÖR örgütü YPG/PKK işgalindeki Arap nüfus yoğunluklu bölgelerde Suriyelilerin isyanı sürüyor. Deyrizor kentinde bir haftadır süren ve YPG/PKK işgaline karşı çıkan Arap aşiretlerin gösterileri kana bulandı. YPG’li teröristlerin ayaklanmayı bastıramaması üzerine olaya müdahale eden Amerikan ordusu, bölgedeki üslerinden kaldırdığı helikopterlerle sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

‘İŞGALE HAYIR’ SLOGANI

Bir haftadır süren gösterilerde dün yine Arap aşiretlerinin çağrısıyla Deyrizor sokaklarını dolduran göstericiler, YPG’li teröristlerin keyfi tutuklamalarına, zorunlu askerlik uygulamasına, petrole el koyarak Esad rejimine satmasına tepki gösterdi. “YPG işgaline hayır” sloganı atan eylemciler, Şehil Kasabası’nın Ketf Semtinde yer alan teröristlere ait bir kontrol noktasını da ateşe verdi. Lastik yakarak yolları kapatan halk, örgütün yolsuzluklarına tepki gösterdi.

SİVİLLERE ÇAPRAZ ATEŞ

Suriye’deki maşası terör örgütü YPG/PKK’nın isyanı kontrol edememesi üzerine devreye giren Pentagon, helikopterlerle Ketf’i ablukaya aldı. Yerel kaynaklar, helikopterlerin göstericilere ateş atığını aynı anda YPG’li teröristlerin de semti basarak insanları taradığını aktardı. Çapraz ateş arasında kalan sivillerden 6’sinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Amerikan Washington Post gazetesi, önceki gün yayımladığı bir analizde, protestoların ABD’nin bölge çıkarlarını tehdit ettiğini belirtmişti.