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YPG’ye bir haftada ikinci koruma 

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu temizleme kararlılığını gösterdiği terör örgütü işgalindeki Tel Abyad ve Ayn El Arab’a yönelik bombardımanın ardından Pentagon bir kez daha bölgedeki taşeronu YPG/PKK’ya sahip çıktı.

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Top atışları sonrası TSK’nın YPG’lileri temizlemesinden korkan Amerikan ordusu ikinci kez sınırda devriye görevi gerçekleştirdi. Fransız AFP ajansı, geçen Cuma gününün ardından ABD bayraklı üniformalar bulunan askerleri taşıyan üç zırhlı aracın Pazar günü Derbesiye köyüne gittiğini bildirdi. Devriyeden fotoğraflar da paylaşılırken, AFP’ye konuşan Pentagon öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun güçlerinin sözcüsü Albay Sean Ryan, ikinci devriye ile birlikte bölgedeki güvenlik ve emniyeti devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ryan ayrıca, devriyenin düzenli bir şekilde yapılmadığını kaydetti. Terör örgütü YPG geçen hafta Fırat’ın doğusuna çevrili obüslerle ateş altına alınmış ve 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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