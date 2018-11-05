YPG’ye bir haftada ikinci koruma 

Top atışları sonrası TSK’nın YPG’lileri temizlemesinden korkan Amerikan ordusu ikinci kez sınırda devriye görevi gerçekleştirdi. Fransız AFP ajansı, geçen Cuma gününün ardından ABD bayraklı üniformalar bulunan askerleri taşıyan üç zırhlı aracın Pazar günü Derbesiye köyüne gittiğini bildirdi. Devriyeden fotoğraflar da paylaşılırken, AFP’ye konuşan Pentagon öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun güçlerinin sözcüsü Albay Sean Ryan, ikinci devriye ile birlikte bölgedeki güvenlik ve emniyeti devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ryan ayrıca, devriyenin düzenli bir şekilde yapılmadığını kaydetti. Terör örgütü YPG geçen hafta Fırat’ın doğusuna çevrili obüslerle ateş altına alınmış ve 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.