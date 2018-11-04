YPG’ye sınırda ABD kalkanı
Fırat’ın doğusunu terörden temizlemekte kararlı olan Türkiye’nin Ayn El Arab ve Tel Abyad’da YPG’li teröristleri vurması, Pentagon’u telaşlandırdı. ABD askerleri, teröristleri TSK’dan korumak için sınıra yerleşti.
Türkiye’nin Tel Abyad ve Ayn El Arab’a yönelik top atışlarıyla terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef alması, ABD’yi önlem almaya zorladı. TSK’nın saldırılarını Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun sinyali olarak gören Pentagon, vakit kaybetmeden sınıra asker sevk ederek teröristlere bir kez daha kalkan oldu. Reuters haber ajansına bilgi veren terör örgütü YPG’nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, ABD güçlerinin önceki günden itibaren Türkiye’nin saldırılarını durdurmak ve gerilimi düşürmek için sınırda devriye gezmeye başladığını söyledi. Bölgedeki durumun gergin olduğunu ve belirsizliğin hakim olduğunu belirten Bali, “Amerikalıların Türkiye hükümeti ile müzakerelerinin sonucunu bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.
TERÖRİSTLE DEVRİYE
Yerel kaynaklar da iddiayı doğrulayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) YPG/PKK işgalindeki Fırat’ın doğusuna yönelik hareketini önlemek için ABD güçlerinin Dicle ve Fırat nehirleri arasında, Türkiye sınırı boyunca yerleştiğini teyit etti. Pentagon ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, SMART ajansı dün bölgeye gelen Amerikan askerlerini görüntüledi. Yayınlanan videoda arazi araçlarıyla Ayn El Arab ve Tel Abyad’a intikal eden ABD’li askerlerin, sınırda devriye görevi üstlendiği görülüyor.
SMART haber ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde, arazi araçlarıyla Ayn El Arab ve Tel Abyad’a intikal eden ABD’li askerlerin, sınırda devriye görevi üstlendiği görülüyor.
TAŞERONUNU SİLAHLA DONATTI
Fırat'ın doğusuna TSK operasyonundan çekinen Pentagon’un YPG’li teröristlere silah sevkiyatını da hızlandırdığı öğrenildi. İran merkezli Fars News’e konuşan SDG’li kaynaklar ABD yapımı silah ve teçhizattan oluşan büyük bir askeri konvoyun, Kamışlı’ya ulaştığını ifade etti. Haberde, SDG’ye verilen silahların TSK’nın operasyonuna karşı önlem olduğu vurgulandı.
Roebuck’tan PYD’ye geçmiş olsun ziyareti
ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatı ve DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun üst düzey temsilcisi William Roebuck, TSK’nın Tel Abyad’daki terör mevzilerine yaptığı top atışında yaralanan PYD/PKK’lının ayağına gitti. Roebuck, Münbiç’teki hastanede yatan PYD’li teröriste geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.