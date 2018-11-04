YPG’ye sınırda ABD kalkanı

Türkiye’nin Tel Abyad ve Ayn El Arab’a yönelik top atışlarıyla terör örgütü YPG/PKK mevzilerini hedef alması, ABD’yi önlem almaya zorladı. TSK’nın saldırılarını Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun sinyali olarak gören Pentagon, vakit kaybetmeden sınıra asker sevk ederek teröristlere bir kez daha kalkan oldu. Reuters haber ajansına bilgi veren terör örgütü YPG’nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Mustafa Bali, ABD güçlerinin önceki günden itibaren Türkiye’nin saldırılarını durdurmak ve gerilimi düşürmek için sınırda devriye gezmeye başladığını söyledi. Bölgedeki durumun gergin olduğunu ve belirsizliğin hakim olduğunu belirten Bali, “Amerikalıların Türkiye hükümeti ile müzakerelerinin sonucunu bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLE DEVRİYE

Yerel kaynaklar da iddiayı doğrulayarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) YPG/PKK işgalindeki Fırat’ın doğusuna yönelik hareketini önlemek için ABD güçlerinin Dicle ve Fırat nehirleri arasında, Türkiye sınırı boyunca yerleştiğini teyit etti. Pentagon ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinden herhangi bir açıklama yapılmazken, SMART ajansı dün bölgeye gelen Amerikan askerlerini görüntüledi. Yayınlanan videoda arazi araçlarıyla Ayn El Arab ve Tel Abyad’a intikal eden ABD’li askerlerin, sınırda devriye görevi üstlendiği görülüyor.

SMART haber ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde, arazi araçlarıyla Ayn El Arab ve Tel Abyad’a intikal eden ABD’li askerlerin, sınırda devriye görevi üstlendiği görülüyor.