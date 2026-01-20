YPG'ye verilen süre doldu! Suriye ordusu Haseke ve Ayn el-Arab'e ilerliyor

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde sükunetin hakim olduğu Haseke ili çevresinde Suriye güçleri ile YPG/SDG unsurları arasında TSİ 12.15'te yer yer çatışmalar başladı.

Çatışmalar Haseke'nin güney doğusunda yer alan Abdülaziz Dağı çevresinde yaşanıyor.

Suriye ordusu, biri Haseke kent merkezi girişi olmak üzere 4 noktada konuşlanmış durumda.

- AYN EL-ARAB HATTI

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre Suriye ordusu, Ayn el-Arab kent merkezinin 30 kilometre güney batısında yer alan ve Münbiç ile Fırat Nehri'nin doğu yakasını birbirine bağlayan Kara Kozak Köprüsü'ndeki unsurlarını çekmesi için örgüte TSİ 13.00 kadar süre verdi.

Sürenin dolmasının ardından, Suriye ordusu ile örgüt arasında Karakozak Köprüsü çevresi ve Sırrin beldesi girişinde çatışmalar yeniden başladı.

Suriye ordusu, Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmüştü.

Şam yönetimiyle YPG/SDG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nda terör örgütünün işgalindeki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların, Suriye devletinin kurumları ve idari yapılarına entegre edilmesi öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca, Ayn el-Arab bölgesinden ağır askeri varlığın çekilmesi, kentin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı yerel bir polis teşkilatının kurulmasına dair bir madde yer alıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin doğusundaki ilerleyişi sırasında Haseke ilinin güneyindeki Kabur Barajı da kontrol altına alındı.

11:52 Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin doğusunda ilerleyişi sırasında Haseke ili çevresinde ve Ayn el-Arab'ın güney kesimlerinde dün başlayan çatışmalar sabaha karşı durdu.

11:48 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti.

10:14 ABD'nin, Suriye ordusu tarafından terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyonlarına müdahale etmemesini protesto eden bir grup, Irak'ın Erbil kentindeki ABD konsolosluğu önünde gösteri yaptı.

09:54 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın terör örgütü YPG/SDG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin Şam'da yaptığı görüşmenin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

04:17 Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Haseke iline bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden çıkan terör örgütü DEAŞ mensubu 120 teröristten 81'inin yakalandığını duyurdu.

02:41 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelere ilişkin "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

01:59 Suriye ordusunun, Haseke kent merkezinin dış mahallelerinde bulunan, kentin güney girişindeki Panorama Kavşağı'na ulaştığı bildirildi.

00:02 Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Kürtlerin haklarının güvence altına alınması ve terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi konularında mutabık kaldı.