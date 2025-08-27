Şam ile imzaladığı 10 Mart Mutabakatı'na uymayan terör örgütü YPG, tüneller kazarak olası bir askeri operasyona karşı hazırlık yapıyor. Rakka ve Tabka başta olmak üzere birçok kent şantiyeye dönüştü.

Sabah'ın haberine göre; Kazı çalışmaları son 2 ayda hız kazanırken, tünel girişlerinin şehir içindeki park ve bahçelerde yoğunlaştığı tespit edildi. Açık kaynaklara ve uydu görüntülerine yansıyan bilgilere göre örgüt mensupları, Fırat Nehri kıyısında yer alan stratejik öneme sahip Rakka kentinde 14 yeni tünel girişi kazdı. Terör örgütünün tünel çalışmalarına dair çarpıcı detaylara ulaşıldı. Örgütün hastanelerin altından dahi tünel geçirdiği tespit edildi.

ABD'NİN VERDİĞİ ARAÇLARI KULLANIYORLAR

YPG, Şam hükümetiyle imzaladıkları 10 Mart Mutabakatına uymamakta ısrar ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetim, YPG'nin silahlarını teslim edip Suriye Ordusu'na entegre olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunsa da terör örgütü YPG bu uyarılara uymayıp sahada askeri hazırlık yapmaya başladı. ABD'nin vermiş olduğu askeri araçları temas hatlarına sevk eden örgüt, önemli gördüğü bölgelerde tünel ve mevzi kazarak tahkimat hazırlığı yapıyor. Yerel kaynaklar, Suriye Ordusu'nun YPG bölgelerine yönelik yeni bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürüyor.

RAKKA'YI KÖSTEBEK YUVASINA ÇEVİRDİLER

Örgüt, Rakka şehrinde onlarca yeni tünel girişi kazdı. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre tünel giriş-çıkışları; park, bahçe, refüj gibi alanlarda yoğunlaşmış durumda. Elde edilen bilgilere göre son aylarda kazılan yeni tünel girişi sayısı 14... Bunların 8 tanesi Rakka şehir merkezinde bulunan stadyumun çevresi ile park ve bahçelerin içine kazılmış durumda. Bu tünel ağı hakkında net bilgi bulunmasa da uzunluğunun onlarca kilometre olduğu değerlendiriliyor.

HASTANENİN ALTINA TÜNEL KAZDILAR

Bir başka fotoğraf ise Rakka'daki hastaneden. Bölge halkı tarafından çekilen bir fotoğrafta, örgüt mensuplarının hastane etrafına tünel girişi kazdığı görülüyor. Tünelin hastanenin altından geçtiği, hastane içerisinde de girişi olabileceği değerlendiriliyor. Daha önceki operasyonlarda da sivillerin arkasına sığınan örgüt, yapacağı algı operasyonları için şimdiden zemin hazırlama çabası içerisinde. Fotoğraflarda, terör örgütü mensuplarının tünel çalışmalarını brandalar ve çadırlarla gizlemeye çalıştığı da görülüyor.