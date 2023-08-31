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Dünya

Yunan 3 ırkçı vekil ameclis grubundan ihraç edildi

Yunanistan parlamentosundaki 3 milletvekili, aşırı sağcı parti Spartalılar Meclis Grubundan ihraç edildi.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Yunan 3 ırkçı vekil ameclis grubundan ihraç edildi
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Spartalılar Partisi Lideri Vasilis Stingas, Meclis Başkanı Konstandinos Tasulas'a yazdığı mektupta, Spartalılar Partisi çatısı altında meclise giren Yannis Dimitrokalis, Haralambos Kaçivardas ve Yannis Kondis'in, Spartalılar Meclis Grubundan ihraç edildiğini bildirdi.

Stingas, milletvekillerinin parti meclis grubundan ihraç edilme sebebini ise "parti meclis grup başkanına şantaj yaparak partiden bağımsız hareket etmeleri ve başka amaçlara hizmet" olarak açıkladı.

Seçimlerde parlamentoda 12 milletvekili ile temsil hakkı kazanan Spartalılar Partisinin meclisteki sandalye sayısı 9'a düştü.

Daha önce kongre düzenlenip düzenlenmemesine ilişkin parti içi tartışmalar yaşanmış, kongrede olası bir lider değişikliği bu tartışmaların konusu haline gelmişti.

Suç örgütü yöneticiliği suçlamasıyla hüküm giyen ve Domoku Cezaevinde bulunan ırkçı Altın Şafak Partisinin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in Atina Belediye Başkan adayı olacağını açıklamasının ardından Kasidiaris'e nasıl bir destek verileceğine ilişkin tartışma da parti içinde huzursuzluk yaratmıştı.

- ESKİ ALTIN ŞAFAK MİLLETVEKİLİ DESTEK VERMİŞTİ

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde, ırkçı Altın Şafak Partisinin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesinin yargı kararıyla engellenmesi, aşırı sağın önünü kesememişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz bir çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Mecliste 12 milletvekili ile temsil hakkı kazanan partinin lideri Vasilis Stingas, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.

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