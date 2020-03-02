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Dünya

Yunan askerinden sınırda müdahale! Bir göçmen hayatını kaybetti

02 Mart 2020 Pazartesi12:49 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 13:17

Bölgede Yunan askerlerinin göçmenlere karşı orantısız müdahalesi sürerken, bu sabah üzücü bir haber geldi.

TRT Haber muhabiri Altuğ Acer'in verdiği bilgiye göre, İpsala bölgesinden Yunanistan’a geçmek isteyen Ahmet Ebu Emed adlı göçmen Yunanistan askerleri tarafından sırtından vurularak öldürüldü.

Emed, arkadaşları tarafından Türk sınırına getirilmeye çalışıldı. Ancak Türk sınırına geldiğinde hayatını kaybetmişti. Türk yetkililer öldürülen göçmeni alarak Enez’deki hastanenin morguna kaldırıldı.

Ayrıntılar birazdan...

Yunan sınır polisi göçmenlere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti

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