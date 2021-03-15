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Dünya

Yunan ateşle oynuyor! Provokatif tatbikat

AB yardımlarıyla ayakta duran Atina, parayı silah alımına ve ‘savaş oyunu'na dönüşen tatbikatlara harcıyor.

15 Mart 2021 Pazartesi 08:32 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:32
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Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de 4 ülkeyle yaptığı tatbikatların ardından Girit'te bugün başlayacak tatbikat için Suudi savaş uçakları ve askerler konuşlandı.

Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Souda Askeri Üssü'nde konuşlandı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Akdeniz'de gerilimi artırmaya devam eden Atina ise Yunan Silahlı Kuvvetleri ile ortak eğitim ve tatbikat yapmak üzere 6 Suudi F-15C tipi savaş uçağı ile askeri personelin geldiğini duyurdu.

2 HAFTA SÜRECEK

Hava ve kara tatbikatı 2 hafta sürecek. Başkan Erdoğan, Riyad yönetime tepki göstererek "Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bizi üzmüştür" demişti.

PEŞ PEŞE TATBİKATLAR

Geçen hafta İsrail, Fransa ve Güney Kıbrıs tarafından Akdeniz'de gerçekleştirilen 1 haftalık deniz tatbikatı tamamlanmıştı. Ardından Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower, Doğu Akdeniz'de Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı firkateynler ve savaş uçaklarıyla ortak tatbikata katıldı. ABD ayrıca NATO'nun Defender Europe 21 tatbikatı için Dedeağaç'a askeri teçhizat yığıyor.

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