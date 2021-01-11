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Dünya

Yunan Bakan Dendias: Türkiye bölgenin büyük değişimcisi rolü oynuyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, '100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye, şimdi bölgenin büyük değişimcisi olarak Osmanlı İmparatorluğu rolünü oynamaya çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 08:37 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:37
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kathimerini gazetesine verdiği özel mülakatında Türkiye ve Yunanistan diyaloğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dendias, Yunanistan'ın, Mısır, İsrail, Ürdün, Kıbrıs, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile kurdukları iş birliğine Türkiye'nin de katılmasını arzu ettiklerini belirtti.

"TÜRKİYE BÖLGENİN BÜYÜK DEĞİŞİMCİSİ ROLÜ OYNUYOR"

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını ifade eden Dendias, şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önce Batı'da hasta adam olarak tanımlanan Türkiye'nin şimdi bölgenin büyük değişimcisi olarak Osmanlı İmparatorluğu rolünü oynamaya çalışması, görüştüğüm bütün ülkelerin gündeminde bulunuyor."

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