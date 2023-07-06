Yunan Bakan Keridis: Frontex'in Yunanistan'dan çekilme ihtimali 'akılalmaz'

Keridis, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'de, Yunanistan'da geçen ay düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu Frontex'in ülkesine yönelik eleştirilerine cevap verdi.

Mora Yarımadası açıklarında meydana gelen göçmen faciasından sonra düzenlenen ve Frontex'in Yunanistan'daki varlığına ilişkin bir tartışmanın da yapıldığı Ajansın Yönetim Kurulu Toplantısı'nın tutanaklarının kendisine ulaştığını belirten Keridis, Ajansın, Yunanistan'dan çekilme ihtimaliyle ilgili "akılalmaz" değerlendirmesini yaptı.

Keridis, Frontex'in bunu yapmasının "kendi ayağına sıkmakla eşdeğer olduğu"nu belirterek "Hiç şüphesiz Yunanistan'da Frontex'in varlığını istiyoruz. Ülkemizden ayrılmalarının akıl almaz olduğunu düşünüyorum." dedi.

- Frontex Direktörü, göçmenleri taşıyan tekneyi alabora olmadan önce Yunanistan'a bildirdiklerini söylemişti

Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenlerle alabora olan balıkçı teknesini tespit ettiklerini ve Yunanistan yerel makamlarına bildirdiklerini söylemişti.

Leijtens, "iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü." demişti.

- "YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİN İHMALİ OLDUĞU" İDDİALARI

Yunan basınındaki haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmenin ise ifadesinde, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." dediği kaydedilmişti.

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde, geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin, aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) Lideri Aleksis Çipras, olayla ilgili bilgi almak için faciadan kurtulan göçmenlerin götürüldüğü Kalamata Limanı'nı ziyaret etmiş, göçmenlerin kendisine Yunan sahil güvenlik ekiplerinin, tekneyi İtalyan sularına doğru itmeye çalıştığını söylediğini aktarmıştı.

- YUNANİSTAN AÇIKLARINDAKİ FACİA

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.