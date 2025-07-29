Yunan parlamentosunda konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias açıklamalarının neredeyse tamamını Türkiye'ye ayırırken, Ankara'yı "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" olarak tanımladı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, parlamentoda yaptığı konuşmada Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine vurgu yaptı.

İfadeleriyle parlamentoyu karıştıran Dendias, Türkiye'nin kendileri için "büyük ve giderek artan bir tehdit" olduğunu belirtti.

Yunanistan gazetesi Kathimerini'de yer alan habere göre, Türkiye'den "sürekli güçlenen ve son derece iddialı bir komşu" ifadesiyle bahseden Dendias savunma sanayisinde daha fazla atılım yapmaları gerektiklerini savundu.

Dendias, acilen harekete geçmeleri gerektiğini belirtirken Türkiye'nin askeri gücünü artırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgesel arenada çok daha kararlı ve talepkar bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Dendias, Atina hükümetinin Ege'deki adalarını eş zamanlı korumasının mümkün olamayacağı endişesiyle geliştirdiği "Ajanda 2030" stratejisini savundu.

2030 gündeminin arka planında Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli gelişmeler olduğunun altını çizen Dendias, Ege'deki adalara otonom birlikler konuşlandırılması planını "2030 gündemini yöneten tüm endişe budur" sözleriyle açıkladı.

Dendias, Yunan ordusunun Türkiye karşısında orantısız bir biçimde güçsüz kaldığını itiraf etti. Yunan bakan, Ege'de görev yapan denizcilerin oranının yüzde 5'in bile altında olduğunu söyledi.