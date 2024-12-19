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Dünya

Yunan Bakan'ın ''Yeni okul binasına gerek yok'' sözüne Türk milletvekilinden tepki

Yunanistan'da Yeni Sol Partisinin Türk Milletvekili Hüseyin Zeybek, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi için talep ettiği yeni okul binasıyla ilgili, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zetta Makri'nin 'Yeni okul binasına gerek yok' açıklamasına tepki gösterdi.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 15:07 - Güncelleme:
Yunan Bakan'ın ''Yeni okul binasına gerek yok'' sözüne Türk milletvekilinden tepki
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Zeybek, yayımladığı açıklamada, Bakan Yardımcısı Makri'yi okulu yerinde görmesi için İskeçe'ye davet etti.

Zeybek, 16 Aralık Pazartesi yapılan meclis oturumunda Bakan Yardımcısı Makri'nin açıklamasını eleştirerek, "Bu, siyasi bir skandaldır." ifadesini kullandı.

Makri'nin, "Yeni okul binasına gerek yok, mevcut sınıflar öğrencilerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor." şeklindeki açıklamasını eğitimdeki temel sorunları görmezden gelmek olarak nitelendiren Zeybek, iktidar partisinin konuya duyarsız kaldığını belirtti.

Sorunların geçici müdahalelerle çözülemeyeceğini vurgulayan Zeybek, yeni okul binasının inşasının uzun sürebileceği için geçici çözüm olarak aynı cadde üzerindeki başka bir kamu binasının değerlendirilmesi önerisinde bulundu.

Batı Trakya'ya Mart 2023'te ziyarette bulunan Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de söz konusu okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarındaki çok sayıda ihlali tespit ettiğini açıklamıştı.

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