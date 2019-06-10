Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

Gerginliğe neden olan kararla ilgili Ankara'dan yapılan ilk açıklamada, ''Bizim açımızdan hiçbir hükmü ve geçerliliği yoktur.'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Yunan gazetesi Kathimerini'nin konuya ilişkin haberinde, ''Ankara, attığı adımlarla bölgedeki varlığını sağlamlaştırma çabalarını artırıyor gibi görünüyor.'' ifadelerine yer verildi.

Haberde, Fatih'in yanı sıra Yavuz gemisinin de bölgeye gönderileceği belirtilirken, GKRY ve Yunanistan'ın durumdan endişe duyduğunu, ancak ikinci geminin gelmesi durumunda Atina'nın nasıl bir cevap vereceğine dair henüz net bir kararın alınmadığı ifade edildi.