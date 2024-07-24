Yunan basını Türkiye'ye yönelik iddiasını kendi çürüttü

Yunan gazetesi Kathimerini, dün Kerpe ve Çoban Adası (Kasos ve Karpathos) arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye beş Türk savaş gemisinin konuşlandırıldığını yazdı.

Türkiye'nin gerginliği tırmandırmaya çalıştığını iddia eden gazete şu ifadeleri kullandı: Ankara, Türk kıta sahanlığını ihlal ettiği 'bahanesiyle', Girit - Kıbrıs elektrik bağlantısı (Great Sea Interconnector-GSI) projesinin denizaltı kablolarının gelecekteki kurulumuna yönelik incelemelerde bulunmak amacıyla, İtalyan bandıralı 'Ievoli Relume' gemisinin son birkaç gündür seyrettiği Kasos ve Karpathos arasındaki kıyı bölgesi sınırlarının hemen dışında kalan bir bölgeye son 24 saat içinde beş kadar konuşlandırdı.

Türk savaş gemilerinin konumunun Yunan karasularının hemen dışında olduğunu kaydeden Kathimerini, haberindeki gerginlik tırmandırma iddiasını da böylece çürütmüş oldu.