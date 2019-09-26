25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6794
  • 6,2359
  • 279.264
  • 102618
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Yunan basınında 'Atmaca' paniği

Atmaca'nın son test atışının başarıyla gerçekleştirilmesi Yunan basınında gündem oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışının başarıyla gerçekleştirilmesi Yunan basınında geniş yer buldu.
 
"YUNAN FİLOSU TEHLİKEDE"
 
Yunan basınında yer alan Atmaca haberlerinde  "Türk gemi savar füzesinin ilk denemesi başarılı oldu. Yunan filosu için tehlike!'' manşetleri atıldı. Haberlerde aynı zamanda Atmaca'nın başarıyla gerçekleştirdiği atışın videosu da kullanıldı.
 
 
TAM İSABETLE VURDU
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi. 
 
 
Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı. 
 
Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi. 
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı. 
 
 

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

İsrail'de hükümeti kurma görevi Netanyahu'ya verildi

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva seçildi

IMF'nin yeni başkanı Kristalina Georgieva seçildi

Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Başkan Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Avusturya'da Müslümanlara karşı tepki çeken girişim

Avusturya'da Müslümanlara karşı tepki çeken girişim

Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı

Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı

Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

Pakistanlı politikacı Erdoğan'ın konuşmasını böyle paylaştı: Ne lider ama

'Küresel zorluklara karşı en iyi hazırlanmış ülkelerden biriyiz'

'Küresel zorluklara karşı en iyi hazırlanmış ülkelerden biriyiz'
 

POPÜLER HABERLER

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Golden Boy adayları belli oldu! Türk yıldız da listede

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

Dünya bu lezzeti keşfetti! 16 farklı çeşidi var

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

200 bin liralık kangalın yavruları için sıraya girdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA