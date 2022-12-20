Yunan basınından çarpıcı yorum: Türkiye bu konuda çok daha başarılı

Kathimerini gazetesinde yayımlanan Vasilis Nedos imzalı yorumda, temel milli görüşlerin uluslararası alanda anlatılması sürecini Yunanistan'ın amatör bir şekilde yönettiği ifade edildi.

Bunun aksine Türkiye'nin, kendi propagandasını biçimlendirirken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının uzun süre önce belirlediği yolu izlediği vurgulanan yorumda, Yunanistan'ın ise "kimseye cevap vermeme" üzerine bir taktiği benimsemesi eleştirildi.

TÜRKİYE'NİN İLETİŞİM GÜCÜNÜN YUNANİSTAN'DAN DAHA İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Yorumda, Türkiye için "Ancak Ankara kendi çizgisini, her defasında yeni bir konuyu masaya ekleyerek ortaya koymayı başarıyor." ifadesi yer alarak, Türkiye'nin iletişim gücünün Yunanistan'dan daha iyi olduğu belirtildi.

Yunanistan'ın, bilgi yayma mekanizması ve etkili kamu diplomasisi açısından yetersiz olduğu belirtilen yorumda, mevcut gerçekliklerin de Yunanistan tarafından göz ardı edildiği kaydedildi.

NATO'DAN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A ORTAK ÇAĞRI

NATO, Yunan savaş uçaklarının Ege'de NATO uçuşunu önleme girişiminin ardından, "Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

NATO'dan bir yetkili, planlı "NATO NEXUS ACE Ege" görevi için yapılan uçuşa Yunan uçaklarının önleme girişimi yapmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Türkiye ve Yunanistan'ın değerli müttefikler olduğunu vurgulayan NATO yetkilisi, iki ülkenin NATO'da her gün birlikte çalıştığını, kuvvetlerinin NATO tatbikatlarına birlikte katıldığını hatırlattı.

Akdeniz'in NATO için hayati önem taşıdığını dile getiren NATO yetkilisi, şöyle devam etti:

"Yunanistan ve Türkiye'ye Ege'deki farklılıklarını diplomatik yollar ve müttefik dayanışması ruhu içinde çözmeleri çağrısında bulunuyoruz. NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de olay çıkma riskini düşürmek için çalışacağı bir ayrıştırma mekanizması kurmuştu. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının Avrupa'da barışı bozduğu bir zamanda müttefiklerin birlikte durmaları daha da önem taşımaktadır."

ABD'DEN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price; Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri arasında Brüksel'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Price, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ortaklarımız özellikle de NATO ortaklarımız arasındaki birlik ve uyuma en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamandayız. Gerilimi tırmandıran provokatif açıklamalardan her zaman üzüntü duyuyoruz. İttifak içinde, iki ittifak üyesi arasındaki tansiyonun kimseye faydası yok. Bu bağlamda Brüksel'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü ve Başdanışmanı İbrahim Kalın ile Yunanistan Başbakanı Diplomatik Ofis Direktörü Anna Maria Boura arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.