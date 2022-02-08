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Dünya

Yunan basınında 'Türkiye' hazımsızlığı

ABD'nin Mısır ile imzalayacağı 130 milyon dolarlık askeri yardım anlaşmasını geri çekeceği iddiaları, Yunan basınını rahatsız etti. Biden yönetiminin Türkiye'nin bölgesel çıkarları için kendilerinden sonra 'Mısır'ı da sattığı' öne sürüldü.

Yeni Şafak8 Şubat 2022 Salı 08:05 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 08:05
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Bazı ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Joe Biden yönetiminin Mısır'a 130 milyon dolarlık askeri yardımı geri çekeceğini öne sürdü. ABD basınında yer alan haberlere göre, söz konusu ret kararının gerekçesi olarak ise Mısır'daki insan hakları uygulamalarına ilişkin kaygılar gösterildi.

Söz konusu gelişme Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, News Break isimli haber sitesinde, 'ABD'nin Mısır'ı da sattığı' vurgulandı.

Haberde, "Yunanistan'a yaptıklarına benzer bir ihanet" denildi.

ABD'Yİ 'İHANETLE' SUÇLADILAR

ABD'nin Yunanistan'ın çıkarları doğrultusunda hayata geçireceğini açıkladığı fakat vazgeçtiği EastMed projesine de vurgu yapan Yunan basını, "Yine de kendilerine güvenenlere ihanet etmekte hiçbir sakınca görmezler." ifadelerine yer verdi.

ABD'NİN GERİ ÇEKTİĞİ EASTMEDPROJESİ NEDİR?

Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak amacıyla, Türkiye bypass edilerek İsrail'den Kıbrıs'a ve Avrupa'ya doğal gaz tedarik yolu oluşturulması projesi yürütülüyordu. ABD; Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in oluşturduğu konsorsiyum tarafından gündeme getirilen EastMed projesine desteğini, bir non-paper (bağlayıcılığı olmayan belge) ile geri çekti.

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