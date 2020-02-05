Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

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Dünya

Yunan gazetesi yazdı: Ankara ve Atina yakında görüşecek

Yunan gazetesi Kathimerini'nin İngilizce yayın yapan edisyonu Ekathimerini, Türk ve Yunan heyetlerin şubat ayında bir araya geleceğini yazdı.

05.02.2020  08:18 - Güncelleme: 05.02.2020  08:20

Yunan hükümetinden gazeteye konuşan kaynaklar, tarafların 17 ila 21 Şubat’ta güven tazelemek için bir zirve düzenleyeceğini söyledi. Eğer şubat ayında taraflar bir araya gelemezse, görüşme mart ayının başında gerçekleşecek. Yunan basınına konuşan kaynaklar, Atina’nın bu zirveyle Ankara ile iletişimin kuvvetlendirilmesi ve herhangi bir sorunda hızlı bir şekilde çözüme ulaşmasının hedeflendiğini dile getirdi. Yunanistan ile Türkiye son aylarda özellikle Doğu Akdeniz’deki sondaj krizi dolayısıyla gerilim yaşıyordu. (Akşam)

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