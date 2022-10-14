Yunan basınını korku sardı: Türklerin rehinesi olacağız

Rus gazına bağımlı konumdaki Avrupa enerji krizinin pençesinde. Pek çok Avrupa ülkesinin acil önlemleri tartıştığı bir dönemde Putin'in 'Türkiye formülü' dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera bu gelişmeyi 'Türkiye üzerinden alternatif bir Avrupa gaz merkezi oluşturma fikrini ortaya attı' şeklinde okurlarına duyurdu.

'Putin Türk gaz bağlantılarını artırıyor' yorumunda bulunan Bloomberg , Putin'in açıklamasının ardından Gazprom CEO'sunun 'Akış yönlendirmesi bir Türk gaz merkezi oluşturabilir' sözünü öne çıkardı.

YUNAN BASINI PANİKTE

Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg , Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Putin, Rusya'nın Kuzey Akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: "Moskova Enerji Haftası konferansında konuşan Putin, Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi." Yunan medyası Newsbreak 'te ise "Planla Türkiye'nin enerji rehinesi olacağız. Rusya'yı kendi ellerimizle Erdoğan'ın kollarına gönderdik. Türkiye, kurnaz tarafsızlığıyla meyveleri topluyor" yorumu yapıldı.

ALTERNATİF MERKEZ

Bir başka Yunan gazetesi Proto Thema 'Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor' yorumunda bulundu.

KARADENİZ'E KAYIYOR