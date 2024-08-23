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Dünya

Yunan güvenlik güçleri tekneye ateş açtı: 1 göçmen hayatını kaybetti

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin Sömbeki (Symi) Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sürat teknesini durdurmak için açtığı ateş sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 23:08 - Güncelleme:
Yunan güvenlik güçleri tekneye ateş açtı: 1 göçmen hayatını kaybetti
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Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Sömbeki Adası açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sürat teknesinin, tehlikeli manevralar yaparak sahil güvenlik botuna çarptığı iddia edildi.

Açıklamada, ekiplerin, tekneyi durdurmak amacıyla önce havaya, ardından teknenin motoruna ateş açtığı belirtildi.

TENKEDE 5'İ ÇOCUK 14 GÖÇMEN BULUNUYORDU

Teknede yapılan incelemede 39 yaşında bir düzensiz göçmenin "muhtemelen bir kurşunla" hayatını kaybettiğinin belirlendiği kaydedilen açıklamada, cesedin Rodos Hastanesine götürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, teknede 5'i çocuk 14 göçmen olduğu belirtildi.

2 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi verildi.

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