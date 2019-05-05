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Yunan haber ajansı İsrail'in saldırısını kınadı

Yunanistan'ın resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı/Makedonya Basın Ajansının (ANA/MPA) Başkanı ve Genel Müdürü Michalis Psilos, İsrail ordusunun, Anadolu Ajansının (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasını kınadı.

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Aynı zamanda Balkan Haber Ajansları Birliği Genel Sekreteri olan Psilos, gönderdiği mesajda AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya desteklerini iletti.

Psilos, mesajında, "Anadolu Ajansı ofisine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Böyle saldırılara karşı basın özgürlüğünü savunmak kaçınılmazdır. Bu saldırı sebebiyle AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya desteklerimi bildiririm." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL, AA OFİSİNİN OLDUĞU BİNAYI VURDU

İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği saldırı sonucu bina tamamen yıkılmıştı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

?İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

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