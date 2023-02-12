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Dünya

Yunan halkından gelen duygulandıran not: Bizim de yüreklerimiz yıkıldı

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından Meis Adası'ndan gönderilen yardımın üzerine yazılan notta, “Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı” ifadelerine yer verildi.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 17:51 - Güncelleme:
Yunan halkından gelen duygulandıran not: Bizim de yüreklerimiz yıkıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Yunanistan'dan Türkiye'ye yardım gönderilmeye devam ediyor.

Türkiye'ye en yakın Yunan adalarından Meis Adası'ndan Türkiye'ye gönderilen yardım kolilerinden birinin üzerine yazılan not okuyanları duygulandırdı.

Kaş Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Türkiye'ye gönderilen yardım kolilerinin fotoğraflarını paylaştı. Kolilerin üzerindeki notta ise, "Sevgili komşu. Sizin evlerinizle beraber bizim de yüreklerimiz yıkıldı. Aynı toprağı, aynı havayı, aynı güneşi paylaştığımız kardeşlerimize elimizden ne geliyorsa. Meis halkı" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Kaş Kaymakamlığı ise sosyal medya üzerinden Meis halkına, "Ülkemizde meydana gelen deprem dolayısıyla zarar gören halkımıza yardım etmek isteyen güzel yürekli Meis halkına teşekkürler" cevabını verdi.

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