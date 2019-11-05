''Yunan işkence etti soydu, Türkiye’ye geri gönderdi''

Türkiye kaçak göçmenlere insani koşullarda davranırken, Yunanistan işkence ederek soyduğu göçmenleri zorla Türkiye’ye geri gönderiyor. Edirne’de, Yunanistan’ın darbedip Türkiye’ye zorla gönderdiği 252 düzensiz göçmen yakalandı. Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye gönderildi.

JANDARMA KURTARDI

Edirne 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı sınır devriye ekipleri ile jandarma, gece devriyesi sırasında 252 kaçak göçmen yakaladı. Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında yakalanan Afganistan, Pakistan ve Cezayir uyruklu 252 kaçak, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü. Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti. Meriç Nehri’nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini belirten Habib, “Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar” dedi.

Bu son olay, Yunanistan’ın yasa dışı geçiş yapan düzensiz göçmenleri zorla geri gönderdiği iddialarını yeniden gündeme getirdi. Edirne’de bu yıl önceki yıllara oranla yakalanan düzensiz göçmen sayısında artış yaşandı. Edirne’de 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731, 2018’de 74 bin 824 düzensiz göçmen yakalanırken bu sene ise 10 ayda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 100 bini aştı. Yakalananlardan bir bölümü, Yunanistan’ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden Türkiye’ye zorla geri gönderdiği öne sürülen düzensiz göçmenlerden oluştu.

Yunanistan daha önce de göçmenlere işkence yaparak Türkiye’ye geri göndermişti.

25 BİN GERİ İTME

Güvenlik kaynakları, Yunanistan sınır güçlerinin son aylarda yakaladıkları düzensiz göçmenleri Meriç Nehri üzerinden zorla geri gönderdiklerini belirtti. Hukuksuz uygulamanın son aylarda arttığı bildirildi.2018’de 11 bin 867, bu yılın ilk 10 ayında ise 25 bin 404 düzensiz göçmenin Yunanistan’dan Türkiye’ye itildiği bildirilmişti.