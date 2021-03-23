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Dünya

Yunan istihbaratçı Atina'yı topa tuttu: Türkiye istediğini aldı

Eski Yunan casus, Savvas Kalenteridis istişari görüşmeler konusunda Atina'yı 'Türkiye istişari görüşmelerle istediğini aldı' sözleriyle eleştirdi. Türkiye'nin istişari temaslar sayesinde Avrupa Birliği'nin kapısını açtığını söyledi. Böylece Türkiye'nin istişari görüşmelerle istediğini aldığını ve NATO nezdinde de elinin güçlendiğini ifade etti.

23 Mart 2021 Salı 17:12 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 17:19
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Türkiye, Yunanistan ile istişari görüşmelere 5 yılın ardından geri döndü ve Atina ile sorunların çözümünde diyalogdan yana olduğunu gösterdi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Avrupa Birliği kartını kullanarak Türkiye'ye karşı baskı girişimlerini boşa çıkardı.

Bu durum eski Yunan casus Savvas Kalenteridis'in gündemindeydi. Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında taraflar arasında yeniden başlayan istişari temasları değerlendirdi.

"MAALESEF ARTIK TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULANMAYACAK"

TRT Haber'in haberine göre, Kalenderidis, görüşmelerin başlaması için daha sert koşullar sunulmadığını savunarak Atina'yı eleştirdi.

Eski Yunan casus Türkiye'nin istişari temaslar ile Avrupa Birliği'nin kapısını açtığını vurguladı. "Maalesef artık Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacak" dedi.

Böylece Türkiye'nin istişari görüşmelerle istediğini aldığını ve NATO nezdinde de elinin güçlendiğini ifade etti.

Kalenderidis, Öcalan'ı kaçıran kişi olarak biliniyor

Eski Yunan casus Savvas Kalenderidis terör örgütü elebaşı Öcalan'ı 1999'da Atina'dan Kenya'ya kaçıran kişi olarak biliniyor.

Terör örgütü elebaşı Öcalan, daha sonra başarılı bir operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

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