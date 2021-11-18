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Dünya

Yunan istihbaratının gazetecileri izlemesi kınandı

Yunanistan Yabancı Basın Mensupları Birliği (FPA), gazetecilerin Yunan istihbaratınca takip edildiğine ilişkin iddiaların aydınlatılmasını talep etti.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 21:55 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:56
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FPA'nın yazılı açıklamasında, Yunan basınında yayımlanan, gazetecilerin istihbarat örgütü tarafından izlenmesine ilişkin haberlerin endişe ile takip edildiği belirtilerek, "FPA, Yunanistan gibi demokratik bir ülkede gazetecilerin takip edilmesini ve gazeteciliğe ilişkin araştırmaların olası tehdit olarak algılanmasını net bir şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

FPA, Yunan yetkililerden bir an evvel konuya ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını talep etti.

EFSYN gazetesinin haberine göre, FPA üyesi Stavros Malihoudis, İstanköy Adası'nda ailesi ile birlikte idari gözetim altında yaşayan 12 yaşında Suriyeli bir sığınmacıya ilişkin üzerinde çalıştığı haber nedeniyle Yunan istihbaratı tarafından takibe alındı.

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