İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2324
  • EURO
    18,0493
  • ALTIN
    1000.62
  • BIST100
    3411.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunan kendi kendini ele verdi! Lavrion Kampı'nı aklamaya çalıştılar ama...
Dünya

Yunan kendi kendini ele verdi! Lavrion Kampı'nı aklamaya çalıştılar ama...

Yunan medyası, Lavrion Kampı'nda aklamaya çalıştığı terör örgütü PKK'nın varlığını ifşa etti. Yayımlanan görüntüler kampın PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi.

AA6 Eylül 2022 Salı 09:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunan "Newsbomb" haber portalının, "Türkiye'nin iddialarını çürütmek" amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını gözler önüne serdi.

Haberde, kampın, "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürülürken, kamp içerisinden çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü.

Haberde, kampta yaşayan kadın ve çocukların günlük yaşamlarına dair görüntülerin de yer aldığı, duvarda PKK'lı terörist Kasım Engin için "şehit" ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Mikrofon uzatılanların "PKK ağzıyla" Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın, PKK'lılar için oluşturulan yaşam alanları, PKK flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü.

Teröristbaşının yer aldığı dev bir posterin önünde yapılan bir röportajda, "kampta PKK'ya ait sembol ve Öcalan görsellerinin olmasının buranın PKK kampı olduğu anlamına gelmeyeceği" ileri sürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.