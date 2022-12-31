Yunan komutandan sınırda yeni tahrik

EGE ve Akdeniz'deki tansiyonu yükselten Atina'dan skandal bir hamle geldi. Türkiye sınırında birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros gerilimi artıracak açıklamalara imza attı.

KİPİ KÖPRÜSÜ'NE ZİYARET

Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nde, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Floros paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli görevlerine bağlılıkla gerçekleştiriyor. Sağlık ve güçle mutlu yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek.

ADALARA HUKUKA AYKIRI ZİYARET

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanı Floros geçtiğimiz günlerde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirmişti. Yunan Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetlemişti.