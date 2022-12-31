İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2022 Cumartesi / 7 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7107
  • EURO
    20,0534
  • ALTIN
    1096.58
  • BIST100
    5509.16
Dünya

Yunan komutandan sınırda yeni tahrik

Türkiye'ye yakın adaların ardından Trakya sınırını ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros gerilimi artıracak açıklamalar yaptı.

31 Aralık 2022 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Yunan komutandan sınırda yeni tahrik
ABONE OL

EGE ve Akdeniz'deki tansiyonu yükselten Atina'dan skandal bir hamle geldi. Türkiye sınırında birlikleri ziyaret eden Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros gerilimi artıracak açıklamalara imza attı.

KİPİ KÖPRÜSÜ'NE ZİYARET

Türkiye-Yunanistan arasındaki Meriç Nehri'nde, İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Floros paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Birinci durağımız Kipi Köprüsü. Gözetleme karakolu personeli görevlerine bağlılıkla gerçekleştiriyor. Sağlık ve güçle mutlu yıllar. Evros (Meriç) düşmedi, düşmeyecek.

ADALARA HUKUKA AYKIRI ZİYARET

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanı Floros geçtiğimiz günlerde Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yer alan bazı adalara ziyaret gerçekleştirmişti. Yunan Genelkurmay Başkanı gayri askeri statüdeki adalarda bulunan birlikleri denetlemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.