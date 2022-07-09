Yunan lobisinin F-16 paniği! Skandal mektubun detayları ortaya çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden'ın Madrid'deki görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebine olumlu cevapgelmiş, ABD'de konuya ilişkin çalışmalar başlamışken Yunanistan bu durumdan rahatsız olduğunu her fırsatta yineliyordu.

MİÇOTAKİS'TEN GERİ ADIM

Ancak daha sonra Miçotakis bir radyo programında, Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerinde "Her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." ifadelerini kullanarak geri adım attı.

Sabah'ın haberine göre, ABD'deki Yunan lobisi ise Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için harekete geçti. Yunan Kathimeri gazetesinde yer alan haberde; 35 milletvekili Amerikan silah sistemlerinin Türkiye'ye satılmaması için Joe Biden'a bir mektup gönderdi.

MEKTUBUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin hem ABD'ye hem de NATO'ya taahhütlerini yerine getirmediği iddia edilen mektupta, Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik provokatif eylemlerde bulunduğu iftirası da atıldı.

Rusya Ukrayna savaşı boyunca ateşkes ilan edilmesi, özellikle küresel gıda krizinin çözümü konusunda aktif rol oynayan Başkan Erdoğan'ın kendi çıkarlarına göre hakaret ettiğine yönelik haddi aşan ifadeler kullanıldı.

"ENGELLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

"ABD, Türkiye'nin istikrarsızlaştırıcı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini yurt içinde ve yurt dışında durdurmak için somut adımlar atılana kadar Türkiye ordusuna daha fazla destek vermemelidir." ifadeleri yer alan mektupta, Türkiye'ye F-16'ların satışını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarının altı çizildi.