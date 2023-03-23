Yunan medyası böyle yorumladı: CHP'de sert Kemalistleri saf dışı bıraktılar

Yunanistan'da da Türkiye'deki seçim süreci yakından takip ediliyor. Yunan medyasından Skai televizyonu, Kılıçdaroğlu'nun dış politikada ne tür adımlar atabileceğini yönelik değerlendirmelerde bulundu.

CHP liderinin Batı ile yeni bir diyalog dönemi başlatmak islediğine dikkat çekilirken haberde şu ifadelere yer verildi: "Sert Kemalistleri saf dışı bırakarak partisini yeniden şekillendirdiğine inanılıyor ama bu bile yeterli olmayabilir. Komşu ülkenin başında Kemalist siyasetçilerin olduğu dönemlerde Yunanistan ile ilişkilerin "canlanmadığı" bir gerçek.

Söz konusu haberde, parti içinde Kemalistlere yönelik hamlelerin yanı sıra Atina'nın güveninin kazanılmasına yönelik tavırların da takınılması gerektiğine dair imada bulunulması göze çarptı.