Yunan medyası Türkiye'yi konuşuyor! ''Miçotakis, yanlış yaparsan çılgın Türkler gelir''

Yunanistan provokasyonlarına Türkiye'den çok sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada, Yunanistan'a çok sert tepki gösterdi. "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" dedi.

Bu sözler Yunan basınında yankılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, "Milletimizin gurur kaynağı olan savunma sanayisi... Göreve geldiğimizde ne kadar yerliydi? Yüzde 20. Şimdi ne kadar? Yüzde 80. Nereden nereye geldik? Bu çalışarak oldu? Yatarak olmadı. Şimdi dünyanın değişik yerlerine İHA'larımız gidiyor. SİHA'larımız gidiyor. Akıncılarımız gidiyor. Daha neler neler gidecek. Artık güçlü bir Türkiye var. Yunanistan şöyle demiş, bu böyle demiş. Bak diyorlar ki 'Bu Tayfun diye bir füze Türkiye üretti. Ama işte bu Atina'yı vurursa ne olacak?' Bizim Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. "Yeter ki siz akıllı olun. Adaları silahlandırmaya kalkarsanız biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miçotakis. Gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok. Ve biz nice ihanete rağmen 20 yıldır sabırla, azimle, fedakarlıkla bugünlere getirdiğimiz stratejik projelerimizi, eserlerimizi, hamlelerimizi, üç beş muhterisin keyfine teslim edemeyiz. ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Yunan medyasında geniş yer buldu. "Bak Miçotakis şunu iyi bil. Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür" sözlerine yer verilen haberde, "Akıllı olduğunuz sürece Atina'yı vurmak gibi bir kaygımız yok" vurgusu yaptığı ifade edildi.

Türkiye'nin gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırması konusundaki tepkisi tekrar vurgulanan haberde, The Economistin skandal sözlerine de yer verildi.

Erdoğan'ın söz konusu uyarılarına Proto Thema gazetesi de geniş yer ayırdı. Erdoğan'ın yeni bir meydan okumada bulunduğu, adaların asker ve silahlardan arındırılması talebini yinelediği ifade edilen haberde, Erdoğan'ın Tayfun füzesi sözleri vurgulandı.

"Erdoğan: Miçotakis, yanlış yaparsan çılgın Türkler gelir" başlığı ile okuyucularının karşısına çıkan Pentapostagma'da ise Başkan Erdoğan'ın tehditlerde bulunduğu ifade edildi.

CNN Yunanistan ise "Erdoğan'dan Miçotakis'e: Yanlış bir şey yaparsan çılgın Türkler gelecek" başlığını kullandı. Haberde, "Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun şunu iyi bil, eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür bu bilesin. Ama akıllı uslu durursan bizim seninle işimiz yok." sözlerine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: Yanlış yaparsan çılgın Türkler yürür bunu bilesin