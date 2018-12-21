Yunan medyasında 'Bora' paniği: Türkler meydan okuyor
Milli Füze Bora'nın test atışı görüntüleri yayınlandı. Türk mühendisler tarafından tamamen yerli imkanlarla üretilen Türkiye'nin vurucu gücü 'Bora' füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefi 12'den vurdu. Bu başarılı Füze denemesinin Yunanistan basını karşılığı ise, 'Türklerden yeni meydan okuma' olarak görüldü.
- star.com.tr
Dün Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kendi sosyal hesabından yerli "Bora" füzemizle ilgili bir video paylaştı ve "Bora füzemiz 280 km uzaklıktaki hedefini noktasal hassasiyetle vurdu" dedi.
Yunan Skai Tv gelişmeyi anında haberlerine taşıdı ve, "Türk füzesi Bora'nın 280 kilometre ötedeki hedefini başaryla vurduğunu, bunun Türkiye'nin yeni meydan okuması olduğunu" ifade etti.
Νέα #πρόκληση: H #Τουρκία δημοσίευσε #πλάνα από δοκιμαστική #εκτόξευση #πυραύλου https://t.co/KLxMs5NfqT— SKAI.gr (@skaigr) 20 Aralık 2018
Yunan medyası, "Türkiye Atina'yı vuracak güce ulaştı" diye görmüştü
Yunanistan basını füze denemesini analiz ettiği haberlerinde Yunan askeri ve siyasi kadroların şokta olduğu dikkat çekti. Yunan basını "Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı" haberiyle okuyucularına duyururken Yunan ordusunun stratejilerini değiştirmesi gerektiği analizinde bulunulmuştu.
İzmir ile Yunanistan arası yaklaşık 230 kilometre. KAAN füzesinin menzili ise 280 kilometre.
Bora Füzesinin Teknik Özellikleri
Çap 610 mm
Ağırlık 2.500 kg
Güdüm Küresel Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel
Navigasyon Sistemi (ANS)
Kontrol Elektromekanik Tahrik Sistemli Aerodinamik Kontrol
Yakıt Tipi Kompozit Katı Yakıt
Harp Başlığı Tipi Tahrip, Parça Tesirli
Harp Başlığı Ağırlığı 470 kg
Tapa Tipi Yaklaşmalı (Hassas Yedeklemeli)
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