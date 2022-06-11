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Dünya

Yunan milletvekili uyardı: Tarihten ders almalıyız

Yunanistan Milletvekili Gregoriadis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Miçotakis Hükümeti'ne dikkat çeken uyarılarda bulundu.

11 Haziran 2022 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
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Yunanistan MeRA25 Partisi Milletvekili Kleon Gregoriadis, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Miçotakis Hükümeti'ne uyarılarda bulundu.

"Bu yıl 'Küçük Asya Felaketi'nin 100. yıldönümü. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Büyük Güçler, küçükleri alet ediyor, neden olabilecekleri acıyı umursamadan küçükleri kendi çıkarları için kullanıyor" diyen Gregoriadis, şöyle devam etti:

"Nasıl ki 1922'de Büyük Güçler, Yunanistan'ı, Atatürk'ün askerlerine karşı Osmanlı'nın petrol zengini bölgelerini arsızca ele geçirmek için kabaca kullanmışlarsa, şimdi de bizi çıkarları için kullanıyorlar. Amerikan askerleri Girit, Dedeağaç, Larissa ve diğer bölgelere yerleşiyor. Açıkça söylemek gerekirse şu anda Yunanistan, büyük bir Amerikan üssüne dönüştü. Yunanistan'ın, Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini kabul edilebilir kılmak için sözde 'koruyucu' olarak ülkemize yardım edeceğini söyleyerek vatandaşları korkutuyorlar."

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