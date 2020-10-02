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Dünya

Yunan muhalefetinden hükümete ''şeffaflık'' tepkisi: Türkiye ile anlaşmaya varıldığını 3. şahıslardan öğrendik

Yunan muhalefeti, NATO'da gerçekleştirilen Doğu Akdeniz görüşmelerinde Yunan hükümetini şeffaf olmamakla suçladı. Katrougalos, 'Üçüncü şahıslardan öğrendiğimiz bilgiler için teşekkür ederiz' sözleriyle Yunan hükümetine tepki gösterdi.

Star.com.tr02 Ekim 2020 Cuma 11:02 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 11:29
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Yunan muhalefeti, NATO nezdinde gerçekleştirilen Türkiye-Yunanistan görüşmelerinde Yunan hükümetini şeffaf olmamakla suçladı. NATO'nun Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu bildirmesi sonrası  Yunanistan eski Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Yunan hükümetini hedef aldı.  Katrougalos, "Bugün NATO Genel Sekreteri bir "gerilimi azaltma mekanizması "üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu. Üçüncü şahıslardan öğrendiğimiz bilgiler için teşekkür ederiz" dedi.

YUNAN MUHALAFETİ: HÜKÜMET HALKA YALAN SÖYLÜYOR

Bir diğer Yunan muhalefeti İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos ise daha önceden yaptığı açıklamada Yeni Demokrasi'nin (ND), Türk-Yunan gerilimi konusunda halka yalan söylediğini belirtmiş, İlerici İttifak'ın önerisinin, uluslararası hukuk temelinde diyalog ve gerilimi azaltma olduğunu ifade etmişti.

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