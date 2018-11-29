Yunan ordusu paniğe kapıldı

Yunanistan; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Mısır ile deniz yetki sınırlaması anlaşması imzaladı. Doğu Akdeniz’de bir oldubitti ile Türkiye ve KKTC’yi devre dışı bırakmaya çalışan Yunanistan’a karşı Türkiye, tüm muhataplarının da kazanacağı tekliflerde bulunuyor. İsrail, Lübnan, Libya ve Mısır gibi ülkeler, uluslararası hukuk uyarınca sınırları belirleyen ortay hattı baz alan Türkiye’nin önerisini kabul etmeleri durumunda deniz yetki alanlarını daha da genişletecekti. Türkiye’nin bu tezi Yunanistan Ordusu’nun resmi internet sitesinde paniğe neden oldu.

NASIL HESAPLANIYOR?

Yönteme göre, sadece kuzey-güney ya da doğu-batı hattında ilgili kıyı ve kıyıdaş devlet tespiti yerine 360 dereceyi kapsayacak şekilde farklı açılar kullanılarak çeşitli istikametlerde ortay hat belirleniyor. Yunanistan ve GKRY’de Diyagonal hat da denilen bu yöntemle deniz alanlarını artırmıştı. Türkiye, GKRY’nin izlediği gibi “diyagonal hatlar” yöntemini kullanırsa, Mısır, Suriye ve KKTC’nin yanı sıra Libya ve İsrail’in mevcut deniz alanlarında önemli bir artış meydana geliyor. Türkiye’nin önerdiği hesaplamada; Mısır 215 bin, Libya 39 bin ve İsrail 46 bin km kare yetki alanını genişletecekti.

YAYCI HEDEF YAPILDI

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri yayın organı “armyvoice” sitesi Türkiye’nin bu önerisini “Türklerin bu konudaki çabaları Kıbrıs’la (GKRY) Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırılması imzalayan üçüncü ülkelerin akıllarında soru işaretleri yaratarak, bu anlaşmaların iptal edilmesini sağlamak. Bu çaba Mısır, İsrail ve Libya’nın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hükümranlık ve hegemon bir devlet olarak rol oynama isteğini görmelerine neden oluyor” sözleriyle yorumladı. Aynı zamanda yazıda Türkiye’nin eylemlerini diplomatik ve askeri düzeyde de desteklediğinin altı çizildi. Sitede yer alan yazıda, FETÖ ile mücadelede geliştirdiği FETÖMETRE ile gündeme gelen Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı da hedef alındı. Bu tezin Yaycı’nın tezi olduğu iddia edildi.