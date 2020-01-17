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Dünya

Yunan ordusunun üst komuta kademesinde görev değişimi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hristos Hristodulos'un yerine 1. Ordu Komutanı Korgeneral Konstantinos Floros'un getirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

AA17.01.2020  21:30 - Güncelleme: 17.01.2020  21:30

Yunanistan'da ordunun üst komuta kademesinde görev değişimi yapıldı.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında yapılan Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA) toplantısında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hristos Hristodulos'un yerine 1. Ordu Komutanı Korgeneral Konstantinos Floros'un getirilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Haberde, KYSEA kararlarına göre, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Haralambos Lalusis'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Tümamiral Stilyanos Petrakis’in de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına getirildiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Georgios Bliumis’in ise görevinin uzatıldığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Miçotakis’in, ordunun üst düzey komutasında zamansız değişiklikler yaptığı vurgulanarak, "Genelkurmay Başkanı Hristos Hristodulos ve Kara Kuvvetleri Komutanı Yorgos Kabas’ın geleneksel görev sürelerini tamamlamadan başları kesildi." ifadelerine yer verildi.

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