Yunan papaz Miçotakis'i uyardı: Gerekiyorsa 12 adaları verelim

Yunanistan'ın provokatif eylemlerine karşı en son tepki yine Yunanistan'dan geldi. Yunan papaz bölgedeki ABD provokasyonuna dikkat çekerek "Bizleri Türklerle savaştırmak istiyorlar. Amerika bizleri adeta esarete mahkum etmek istiyor. " ifadelerini kullandı.

SOLUĞU ATİNA'DA ALIRLAR!

Artık karşımızda eski Türkiye yok diyen Yunan papaz, "Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz, yazık etmeyin ülkemize." dedi.

GEREKİRSE 12 ADALARI VERELİM

Miçotakis'e uyarılarını sürdüren papaz, "Buranın en büyük kilisesini cami yaparlar. Bu rüyadan artık uyanalım. Türklerin bizi yok etmesine tahammül edemiyorum. Atina'nın selamati için gerekiyorsa 12 adaları verelim. Yeter ki ülkemizden uzak dursunlar." dedi. Papazın konuşmasını dinleyen Yunan vatandaşlar alkışlarla destek verdi.