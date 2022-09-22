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Dünya

Yunan papaz uyardı: Türklere karşı asla duramayız, gerekiyorsa 12 adaları verelim

Yunan Papaz, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e seslenerek, 'Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça eder. Taş üstünde taş bırakmaz. Türklere karşı asla duramayız. Atina'nın selameti için gerekiyorsa 12 adaları da verelim. Yeter ki ülkemizde uzak dursunlar.' dedi.

22 Eylül 2022 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
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Yunanistan'ın provokatif eylemlerine karşı en son tepki yine kendi içlerinden geldi. ABD'nin Yunanistan'ı Türkiye ile savaştırmak istediğini söyleyen Yunan Papaz, "Bizleri Türkler ile savaştırmak istiyorlar. Amerika bizleri adeta esarete mahkum etmek istiyor." dedi.

TÜRKLERE KARŞI ASLA DURAMAYIZ

Yunanistan'ın Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini aktaran Yunan Papaz, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: Karşımızda eski Türkiye yok. Türkler Yunanistan'a girerse bizi paramparça eder. Taş üstünde taş bırakmaz. Türklere karşı asla duramayız. İnanın bana soluğu Atina'da alırlar. Miçotakis'i uyarıyoruz. Yazık etmeyin ülkemize. Buranın en büyük kilisesini camii yaparlar. Daha önce bizim olan Ayasofya'yı yaptıkları gibi. Bu rüyadan artık uyanalım.

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