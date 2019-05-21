Yunan Parlamento binasına `kırmızı boyalı´ saldırı

Olay, başkent Atina´da bulunan Yunan Parlamento binasında, yerel saat ile 14:00´da meydana geldi. Yerel medya, 15 kişilik maskeli bir grubun, parlamento binası dışındaki nöbetçileri atlatarak, binanın bahçesine girdiğini; ellerindeki kırmızı boyaları parlamento binası duvarına attıklarını duyurdu. Olay yerinden kaçmak için de sis bombası kullandığı belirtilen grubun, Sintagma Meydanı etrafındaki sokaklara dağılarak gözden kaybolduğu duyuruldu. Grubun, saldırıyı neden yaptığında dair bir açıklama yapılmadı.