Yunan Parlamento binasına `kırmızı boyalı´ saldırı
Yunanistan Parlamentosu bahçesine, nöbetçileri atlatarak giren 15 kişilik maskeli bir grup, binanın duvarlarına `kırmızı boya´ attı.
- DHA
Olay, başkent Atina´da bulunan Yunan Parlamento binasında, yerel saat ile 14:00´da meydana geldi. Yerel medya, 15 kişilik maskeli bir grubun, parlamento binası dışındaki nöbetçileri atlatarak, binanın bahçesine girdiğini; ellerindeki kırmızı boyaları parlamento binası duvarına attıklarını duyurdu. Olay yerinden kaçmak için de sis bombası kullandığı belirtilen grubun, Sintagma Meydanı etrafındaki sokaklara dağılarak gözden kaybolduğu duyuruldu. Grubun, saldırıyı neden yaptığında dair bir açıklama yapılmadı.
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