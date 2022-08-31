Yunan parlamentosu diken üstünde! Birçok siyasetçi hükümete talepte bulundu

Çipras, Yunanistan İletişim Güvenliği ve Gizliliği Kurumunun (ADAE) yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ADAE'nin, anayasa güvencesi altındaki iletişim mahremiyeti hakkını ihlal eden kötü niyetli pratiklere karşı işlev yürütebileceğini söyleyen Çipras, "son iki yılda yasal gözetleme altında olan siyasetçi veya milletvekili olup olmadığı ve varsa kaç kişi olduğunun soruşturulması" yönünde ADAE'ye çağrıda bulundu.

Çipras, son dönemde Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin "eşi görülmemiş antidemokratik uygulamalarına" dikkati çekerek, "ADAE Başkanı ve yetkililerinin üzerlerine düşeni yapacağından eminim. Parlamento Başkanından da aynısı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

- DİNLEME SKANDALI

Ülkenin en büyük üçüncü siyasi partisi PASOK'un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile finans gazetecisi Thanasis Koukakis'in telefonlarının EYP tarafından "Predator" adlı casus yazılımla dinlendiği ortaya çıkmıştı.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

Miçotakis, skandalın patlak vermesinin ardından yaptığı açıklamada, "Yanlıştı. Bilgim yoktu, eğer bilgim olsaydı buna asla izin vermezdim." ifadesini kullanmıştı.

- "İÇ VE DIŞ GÜÇLER" İDDİASI

EYP'in çalışmalarını savunan Miçotakis, "Ülkenin içinde ve dışında istikrarsız, zayıf bir Yunanistan isteyen güçler var. Bir hatanın siyasi krize dönüşmesine izin vermeyeceğim." şeklinde konuşmuştu.

Çipras ise Miçotakis'e, "Ülkeyi uluslararası alanda rezil ettiniz. Andrulakis dış güçlerin ajanı mı? Ulusal güvenlik için tehlike mi? Cevap vermekle yükümlüsünüz." ifadeleriyle yüklenmişti.